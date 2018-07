,INDIA 2.0': Volkswagen Konzern investiert eine Milliarde Euro in von SKODA AUTO geführtes Projekt (FOTO)

Mladá Boleslav/Neu-Delhi (ots) -- Volkswagen Konzern investiert eine Milliarde Euro in dieUmsetzung des Vorhabens- SKODA AUTO und Volkswagen entwickeln für den indischen Marktgemeinsam neue Modelle im A0-Segment- Als erstes Modell entsteht im Rahmen des Projektes ein A0-SUV -Vorstellung in 2020- Technische Entwicklung der neuen Produkte erfolgt größtenteilsvor Ort, um maximale Marktnähe zu garantierenSKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier und GurpratapBoparai, Geschäftsführer von SKODA AUTO India Private Ltd, habenheute bei einer Pressekonferenz in Neu-Delhi Details des Projekts,INDIA 2.0' bekanntgegeben.SKODA AUTO verantwortet künftig federführend die geplanteModelloffensive des Volkswagen Konzerns auf dem indischen Markt. DerVolkswagen Konzern investiert eine Milliarde Euro in die Umsetzungdes Vorhabens, schwerpunktmäßig zwischen 2019 und 2021. Um maximaleMarktnähe zu gewährleisten, wird in Indien ein Projekthaus aufgebaut,in dem beispielsweise die Fahrzeugentwicklung erfolgen wird.SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier sagt: "Expertenzufolge steigt Indien in den nächsten Jahren zum weltweitdrittgrößten Automobilmarkt auf. Mit unserem Projekt ,INDIA 2.0'schaffen wir jetzt die richtigen Voraussetzungen, um dort nachhaltigzu wachsen. Unser Ziel ist ambitioniert, aber erreichbar: Gemeinsammit der Marke Volkswagen streben wir langfristig einen Marktanteilvon bis zu fünf Prozent an, abhängig von der Markt- undSegmententwicklung."Gurpratap Boparai, Geschäftsführer von SKODA AUTO India PrivateLtd, ergänzt: "Mit dem Projekt ,INDIA 2.0' sind SKODA AUTO und derVolkswagen Konzern hervorragend aufgestellt, um der Dynamik auf demindischen Automobilmarkt optimal zu begegnen. Wir werden in Indienerstklassige Produkte zu Preisen anbieten, die einemParadigmenwechsel in der Automobilindustrie gleichkommen. Die neuenProdukte fertigen wir lokal auf Basis der tiefenlokalisiertenMQB-A0-Plattform, die schon heute die strengen Emissions- undSicherheitsstandards erfüllt, die voraussichtlich 2020 in Indien inKraft treten", so Boparai weiter.SKODA AUTO entwickelt die Sub-Kompakt-Plattform MQB A0 zunächstmit dem Fokus auf Indien (MQB-A0-IN). In einem zweiten Schritt wirdSKODA die Möglichkeit prüfen, die in Indien gefertigten Fahrzeuge zuexportieren. SKODA und Volkswagen werden auf dieser Plattform einigeProdukte entwickeln. Die Modelloffensive beginnt 2020 mit einem SUV.Damit die geplanten Modelle die Bedürfnisse der indischen Kundenbestmöglich erfüllen, setzt SKODA AUTO von Anfang an auf maximaleMarktnähe. So wird die technische Entwicklung der neuen Produkteprimär in Indien stattfinden. In diesem Zusammenhang plant derAutomobilhersteller, vor Ort sukzessive neue Arbeitsplätze zuschaffen.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell