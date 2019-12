INDEX-MONITOR: Teamviewer wohl bald im MDax - Dax und EuroStoxx unverändert

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Börsenneuling Teamviewer kann sich mit Blick auf eine Mitgliedschaft in der Dax -Familie auf ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen: Index-Experten zufolge wird das Göppinger Software-Unternehmen noch in diesem Monat in den MDax aufgenommen, den Index der mittelgroßen Werte.



Im Dax werden indes keine Änderungen erwartet, ebenso wenig wie im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 und dem währungsgemischten Stoxx Europe 50 . Im MDax und SDax sollte es derweil noch ein paar weitere Anpassungen geben.

Die Deutsche Börse informiert über etwaige Neuerungen in den Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, Sdax und TecDax ) an diesem Mittwochabend, dem vierten Dezember. Mögliche Änderungen im EuroStoxx und Stoxx werden von der Index-Tochter Stoxx Ltd der Deutschen Börse bereits an diesem Montagabend bekannt gegeben. Sämtliche Beschlüsse werden ab Montag, 23. Dezember, wirksam.

Dass Teamviewer in den Index für mittelgroße Werte aufsteigt, erwarten sowohl die Index-Experten der Commerzbank als auch Tobias Adler vom Wertpapierhandelshaus Oddo Seydler. Grund dafür ist, dass der Börsenumsatz der Optikerkette Fielmann inzwischen zu gering für einen weiteren Index-Verbleib ist.

Als weiterer Abstiegskandidat gilt auch 1&1 Drillisch , so die übereinstimmende Ansicht der Index-Experten. "Allerdings steht es für das Mobilfunkunternehmen Spitz auf Knopf, so dass es auch sein könnte, dass Drillisch im MDax bleibt", sagt Adler. Sollte das Unternehmen jedoch aufgrund seines deutlich gesunkenen Börsenwertes (gemessen am Anteil aller frei handelbaren Aktien) herausfallen, sieht Adler ein nächstes Kopf-an-Kopf-Rennen. Denn es gibt gleich drei potenzielle Kandidaten: das Immobilienunternehmen TLG , der Batteriehersteller Varta und der Autozulieferer Schaeffler .

"Falls TLG tatsächlich vom SDax in den MDax aufsteigt, könnte dies ein nur kurzes Intermezzo werden", gibt zudem Index-Experte Uwe Streich von der LBBW zu bedenken. Er verweist auf die geplante Übernahme der TLG durch Aroundtown und sieht für den entstehenden Großkonzern dann sogar Chancen, in die erste Börsenliga aufrücken zu können.

Bewegung kommt vor Weihnachten auch in den SDax, denn für die Aufnahme von Fielmann wird nach übereinstimmender Expertenansicht der schwer angeschlagene Möbelhändler Steinhoff weichen müssen. Zudem ist laut Streich und Adler auch der Agrarhändler Baywa ein potenzieller Index-Absteiger. Während Streich in diesem Fall am ehesten erwartet, dass der Chiphersteller Elmos aufgenommen wird, sieht Adler bessere Chancen für das Bahninfrastruktur-Unternehmen Vossloh . Theoretisch ist aber auch die Rückkehr der Comdirect in den SDax denkbar. Doch wegen der vom Mutterkonzern Commerzbank angekündigten Komplettübernahme, sind da sowohl Adler als auch Streich skeptisch.

Außerhalb der anstehenden Index-Überprüfung durch die Deutsche Börse verweisen die Analysten zudem darauf, dass im MDax auch die Tage des Lichtspezialisten Osram gezählt sein könnten. Hier bleibe abzuwarten, welchen Anklang die Offerte der österreichischen Konkurrentin AMS gefunden hat, die am Donnerstag, 5. Dezember, endet.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/bek/fba