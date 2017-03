INDEX-MONITOR: Stühlerücken im FTSE 100, CAC 40 und Stoxx Europe 600

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Am Montag stehen europaweit einige Änderungen in wichtigen Indizes an.



So werden vom 20. März an in London die Aktien des Dienstleisters Rentokil Initial und der Investmentgesellschaft Scottish Mortgage (SMT) im britischen Leitindex FTSE 100 gehandelt. Die Papiere des Outsourcing-Spezialisten Capita und des Elektronik- und Telekomhändlers Dixons Carphone müssn dafür weichen und sind fortan im Index FTSE 250 zu finden.

Im französischen Leitindex CAC 40 sind ab Montag die Papiere des IT-Dienstleisters Atos vertreten, während die der Immobilienfonds-Gesellschaft Kleppiere ausscheiden.