INDEX-MONITOR: Safran ersetzt Imperial Brands im Stoxx 50

PARIS/ZÜRICH/LONDON (dpa-AFX) - Der französische Rüstungskonzern Safran wird am heutigen Montag in den Stoxx Europe 50 aufgenommen.



Weichen muss dafür der Tabakkonzern Imperial Brands . Dies geht aus einer Rangliste der Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. von Anfang September hervor.

Experten zufolge hatten sich zuvor sowohl zwei Kandidaten für den Aufstieg als auch für den Verbleib in dem währungsgemischten europäischen Index ein enges Rennen geliefert. Was den Verbleib angeht, schaffte es der Strom- und Gasnetzbetreiber National Grid , Imperial Brands auszustechen und im Index zu verharren. Beim Aufstieg triumphierte Safran über den Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont .

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat.