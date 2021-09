INDEX-MONITOR: Meggitt und Morrison im FTSE 100 - Just East und Weir raus

Weitere Suchergebnisse zu "Morrison Supermarkets":

LONDON (dpa-AFX) - Im britischen Leitindex FTSE 100 gibt es im September einige Änderungen.



Die Aktien des Supermarktbetreibers Morrison sowie des Industrieunternehmens Meggitt ersetzen im FTSE 100 die Papiere des Essenslieferers Just Eat Takeaway sowie die des Pumpenherstellers Weir Group, wie der Index-Anbieter FTSE Russell am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Die Änderungen treten zum Montag, dem 20. September in Kraft./mis/ngu