INDEX-MONITOR: Logitech ersetzt im September Swatch im SMI

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Uhrenkonzern Swatch muss seinen Platz im schweizerischen Leitindex Swiss Market Index (SMI ) im September für den Computermaus- und Tastatur-Hersteller Logitech räumen.



Der Index werde am 17. September 2021 nach Handelsschluss entsprechend angepasst, teilte die Schweizer Börse Six am Mittwoch nach Börsenschluss mit./mis/stw