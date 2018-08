INDEX-MONITOR: Knappes Rennen im Stoxx 50 um Index-Verbleib und Neuaufnahmen

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

PARIS/ZÜRICH/LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern Imperial Brands und der Strom- und Gasnetzbetreiber National Grid machen es diesmal spannend im Stoxx Europe 50 .



Obwohl nur noch wenige Tage Zeit sind, gibt es nach den Worten des LBBW-Indexexperten Uwe Streich nach wie vor keine Klarheit, ob die beiden in dem währungsgemischten europäischen Index bleiben können. Und auch die potenzielle Nachfolge bleibt bis zuletzt spannend.

Die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. gibt die Änderungen am Freitag, 31. August, nach Börsenschluss bekannt. Ab Montag, 24. September, treten diese dann in Kraft.