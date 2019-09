INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet Polymetal und Hikma in Kürze im FTSE 100

LONDON (dpa-AFX) - Das Bergbauunternehmen Polymetal International und der Pharmakonzern Hikma dürften nach Ansicht der US-Bank JPMorgan wohl in Kürze in den britischen Leitindex FTSE 100 aufsteigen.



Auch der Technologiekonzern Meggitt habe eine gute Chance, schreibt Index-Experte Pankaj Gupta in einer Studie am Montag.

Abstiegskandidaten seien nach dem jüngsten Kurssturz vor allem der Software-Konzern Micro Focus sowie der Einzelhändler Marks & Spencer . Gefährdet seien zudem der Versicherer Direct Line und der Erdölkonzern Centrica . Die FTSE Group wird ihre Entscheidungen auf Basis der Schlusskurse an diesem Dienstag, 3. September, treffen. In Kraft treten etwaige Änderung - wie bei den anderen europäischen Indizes - zum Handelsstart am Montag, 23. September.