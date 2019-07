INDEX-MONITOR: Deutsche Wohnen könnte Thyssenkrupp im Dax ersetzen - JPMorgan

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

LONDON (dpa-AFX) - Die Dax-Mitgliedschaft von Thyssenkrupp ist nach Berechnungen der US-Bank JPMorgan gefährdet.



Sollten sich die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns bis zur regulären Überprüfung des deutschen Leitindex Anfang September nicht überdurchschnittlich entwickeln, drohe der Rauswurf aus dem deutschen Leitindex, erklärte Marktstratege Pankaj Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Aktuell lägen die Papiere der Essener nur noch auf Platz 41 in der Rangliste der Streubesitz-Marktkapitalisierung deutscher Unternehmen. Mit einem Platz schlechter als 40 bei Streubesitz-Marktkapitalisierung oder Börsenumsatz fielen sie unter die regulären Ausschluss-Kriterien der Deutschen Börse.

Die besten Karten auf eine mögliche Nachfolge haben Gupta zufolge aktuelle die Aktien von Deutsche Wohnen mit Platz 26 bei der Streubesitz-Marktkapitalisierung und Platz 32 beim Handelsumsatz./ag/mis