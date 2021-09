INDEX-MONITOR: Deutsche Post und Santander im Stoxx 50 Europe

NEW YORK/PARIS (dpa-AFX) - Die Deutsche Post ist in den Stoxx Europe 50 eingezogen.



Aufgerückt in den Index, in dem auch europäische Unternehmen außerhalb der Eurozone berücksichtigt werden, ist zudem die spanische Bank Santander . Dies hatte der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo Anfang September im Rahmen der jährlichen Index-Überprüfung mitgeteilt. Die Änderungen sind ab dem heutigen Montag wirksam. Ihre Plätze räumen mussten der französische Technologiekonzern Safran und der britische Versorger-Netzbetreiber National Grid . Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./mis/ck/ngu

