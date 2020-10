INDEX-MONITOR: Cropenergies zieht für Rocket Internet in SDax ein

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

ZUG (dpa-AFX) - Der Ethanolhersteller Cropenergies profitiert vom Börsenabschied des Start-Up-Investors Rocket Internet .



Die Südzucker -Tochter werde zum 2. November in den Kleinwerte-Index SDax aufgenommen, teilte der Indexanbieter Stoxx am Mittwochabend in Zug mit. Zeitgleich erfolge die Löschung von Rocket Internet.

Das von den Samwer-Brüdern gegründete Unternehmen hatte Anfang September angekündigt, man wolle sich nach gut sechs Jahren von der Börse zurückziehen. Der Kapitalmarkt habe als Finanzierungsmöglichkeit für das Unternehmen an Bedeutung verloren./he