INDEX-MONITOR: Carl Zeiss Meditec im MDax - Knorr-Bremse im SDax

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anfang Dezember bekannt gegebenen Änderungen im MDax und SDax werden an diesem Donnerstag umgesetzt.



Der Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec steigt in den Index der mittelgroßen Werte MDax auf und der Börsenneuling Knorr-Bremse in den SDax .