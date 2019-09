INDEX-MONITOR: CTS Eventim schneller im MDax - Rational steigt auch in MDax auf

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

FRANKFURT (dpa-AFX) - CTS Eventim steigt schneller in den MDax auf.



Schon zum 16. September und nicht wie bisher angekündigt erst zum 23. September wird CTS Eventim Mitglied im MDax, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend in Frankfurt überraschend mitteilte. CTS ersetzt dort Innogy. Der Versorger werde den Angaben zufolge mit der Übernahme durch Eon zu wenig Streubesitz haben.

Die VW -Abspaltung Traton steigt dadurch auch früher in den SDax für CTS auf, wie es weiter heißt. Wegen dieses außerplanmäßigen Wechsels werde Rational am 23. September in den MDAX aufsteigen und Dermapharm Holding werde dann Rational im SDAX ersetzen.

Die übrigen Wechsel, die am 4. September bekanntgegeben wurden, blieben unverändert, hieß es weiter.