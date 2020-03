INDEX-MONITOR: Baywa für Adler Real Estate ab 2. April im SDax

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties":

ZUG (dpa-AFX) - Der Agrarhändler Baywa ersetzt ab dem 2. April Adler Real Estate im SDax .



Hintergrund sei die Übernahme des Immobilienunternehmens durch den Konkurrenten Ado Properties, teilte der Indexanbieter Deutsche Börse am Montagabend in Zug mit. Durch den Kauf sinkt der Streubesitz von Adler unter zehn Prozent, eine Bedingung für die Berücksichtigung in dem Index./he