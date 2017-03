INDEX-MONITOR: Aixtron wieder im TecDax - Dax & MDax unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erst im Dezember aus dem TecDax herausgefallene Spezialanlagenbauer Aixtron kehrt an diesem Montag, 20.März, wieder in den deutschen Technologie-Index zurück.



Weichen muss dafür wegen zu geringer Börsenumsätze Stratec Biomedical , ein Spezialist für Analysesysteme für In-vitro-Diagnostik. Im Dax und MDax bleibt alles beim Alten. Im SDax wird MLP am 22. März GFK ersetzen.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes nachbilden, da diese die Änderungen entsprechend berücksichtigen müssen. Das kann die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen beeinflussen./ck/das/fbr