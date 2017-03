INDEX-MONITOR: Aixtron wieder im TecDax - Dax & Co ohne Änderung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erst im Dezember aus dem TecDax herausgefallene Spezialanlagenbauer Aixtron wird wie erwartet Mitte März in den deutschen Technologie-Index zurückkehren.



Weichen muss dafür wegen zu geringer Börsenumsätze Stratec Biomedical , ein Spezialist für Analysesysteme für In-vitro-Diagnostik. Umgesetzt werden die Änderungen zum 20. März, wie der Indexanbieter Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte. In den anderen Indizes gab ebenfalls wie erwartet keine Änderungen.

Wichtig sind die Umstellungen in den Indizes vor allem für Fonds, die Indizes nachbilden, da diese die Änderungen entsprechend berücksichtigen müssen. Das kann die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen beeinflussen./he/ck/he