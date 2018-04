INDEX-FLASH: Wall Street treibt Kurse europaweit an - Dax vor 12 600 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstagnachmittag nach dem US-Börsenstart weiter an Fahrt aufgenommen und sich deutlich der Marke von 12 600 Punkten genähert.



Zuletzt erreichte er mit einem Plus von 1,67 Prozent auf 12597,88 Punkten den höchsten Stand des Tages. Die Marke von 12 600 Punkten hatte er zuletzt am 26. Februar kurz übersprungen.

Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, kletterte am Nachmittag ebenfalls auf den höchsten Stand des Tages und gewann zuletzt noch 1,13 Prozent auf 3479,88 Zähler. In den USA legte der Leitindex Dow Jones Industrial um knapp 1 Prozent zu.

"Der Dax wird ganz eindeutig von der positiven Stimmung an der Wall Street getragen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. "Die US-Berichtssaison sorgt sowohl bei den Banken als auch einigen Technologie-Titeln wieder für Kauflaune und ist auch über den Atlantik nach Deutschland geschwappt." Die Schreckmomente aus der vergangenen Woche schienen momentan verarbeitet worden und Syrien und China wieder in weite Ferne gerückt zu sein./ck/he