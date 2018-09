INDEX-FLASH: TecDax fällt auf Tief seit mehr als einem Monat

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem ansonsten stabilen Börsenumfeld hat der TecDax am Mittwoch im Handelsverlauf die Verluste kontinuierlich ausgeweitet.



Der Index büßte zuletzt 1,1 Prozent ein auf 2875,56 Punkte und fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat. Nach der starken Entwicklung in diesem Jahr und jüngsten Höchstkursen über 3000 Punkten könnten Anleger Gewinne einstreichen, hieß es im Handel.