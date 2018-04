INDEX-FLASH: Starke US-Börsen und Euroschwäche treiben Dax und EuroStoxx hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Angetrieben vom weiter starken US-Börsenverlauf haben die Aktienmärkte europaweit ihre Gewinne am Donnerstag ausgebaut.



Der Dax legte rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss um 2,82 Prozent auf 12 294,77 Punkte zu und der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , gewann 2,67 Prozent auf 3429,66 Zähler.

Zugleich sank wegen schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone der Kurs des Euro . Er wurde zuletzt mit 1,2231 US-Dollar gehandelt. Ein schwächerer Euro kommt den Unternehmen der Euroregion zugute, die ihre Waren in Regionen außerhalb des gemeinsamen Währungsraums exportieren.