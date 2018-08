INDEX-FLASH: S&P 500 klettert auf Rekordhoch - Dax schon lange abgehängt

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Während die Anleger in Deutschland noch zaudern, hat der US-Aktienmarkt die Furcht vor einer Eskalation des internationalen Handelsstreits offenbar abgelegt.



Der für professionelle Investoren wohl wichtigste US-Index - der marktbreite S&P 500 - kletterte am Dienstag auf ein Rekordhoch von 2873 Punkten. Rund drei Stunden vor dem Handelsende notierte der Index noch rund ein halbes Prozent im Plus bei 2872,36 Punkten. Dem Dow Jones Industrial fehlen weniger als 3 Prozent bis zu seiner Bestmarke. Investoren versprächen sich viel von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China in dieser Woche, erklärte Analyst Jasper Lawler von der London Capital Group.

Der US-Aktienmarkt rennt damit dem deutschen Leitindex Dax weiter davon. Der berappelte sich zuletzt zwar auch, litt zuvor aber wie der europäische Markt insgesamt stärker unter den Zollstreit-Ängsten.

Neben der stärkeren US-Konjunktur ist ein wesentlicher Grund die starke Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von der Autobranche, der US-Präsident Donald Trump mehrfach mit hohen Einfuhrzöllen gedroht hatte. Der Dax liegt im bisherigen Jahresverlauf mehr als 4 Prozent im Minus, während der S&P 500 trotz des zwischenzeitlichen Rückschlags schon wieder rund 7,5 Prozent höher notiert als Ende 2017./mis/she