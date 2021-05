INDEX-FLASH: Preisanstieg in den USA belastet Dax und EuroStoxx 50

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein überraschend starker Anstieg der Verbraucherpreise in den USA hat am frühen Mittwochnachmittag die Aktienkurse belastet.



Der Dax rutschte kurzzeitig ins Minus auf den niedrigsten Stand des Tages. Zuletzt trat der Leitindex mit 15 120 Punkten quasi auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent nach. Mit 4,2 Prozent auf Jahressicht war die Teuerung in den USA im April höher als Analysten im Mittel erwartet hatten. An der New Yorker Börse stehen die Zeichen ebenfalls auf Kursverluste./bek/jha/