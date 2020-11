INDEX-FLASH: Gewinne ausgeweitet - Auch ermutigende Curevac-Daten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag nach durchwachsenem Start ins Plus abgesetzt.



Mit Hilfe der positiv gestarteten US-Börsen knüpfte er am Nachmittag mit einem Gewinn von 0,6 Prozent an seine fulminanten Vortagsgewinne an, die von plötzlicher Euphorie ausgelöst wurden, dass es in Kürze einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff geben könnte. Commerzbank-Analyst Daniel Wendorff glaubt jetzt daran, dass dieser noch in diesem Jahr zugelassen wird und sich 2021 in der zweiten Jahreshälfte in der Bevölkerung ein ausreichender Impfschutz herausbilden wird.

Nachdem Biontech und der US-Partner Pfizer am Vortag mit gefeierten Studiendaten zu ihrem Produkt kamen, folgte das Tübinger Unternehmen Curevac am Dienstag mit ermutigenden Zwischenergebnissen, die bei Anlegern gut ankamen. Allerdings ist Curevac noch nicht so weit fortgeschritten wie das Mainzer Unternehmen Biontech, das sich zusammen mit Pfizer bereits in der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase 3 befindet.

Auch der EuroStoxx 50 blieb am Dienstag im Aufwind. Der Leitindex der Eurozone brachte es mit 3442,01 Punkten zuletzt auf ein Plus von etwa einem Prozent. Er schaffte es damit sogar über sein Vortageshoch und verbuchte den besten Stand seit Ende Februar, als die Corona-Krise gerade frisch war./tih/he