INDEX-FLASH: 'Footsie' im Plus, Eurostoxx sinkt nach neuen Aussagen zum Brexit

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 und der britische FTSE 100 haben sich nach neuen Aussagen zum Brexit-Deal am Dienstag gegen Mittag in unterschiedliche Richtungen entwickelt.



Der Eurozonen-Leitindex rutschte auf sein Tagestief und stand zuletzt mit 0,33 Prozent im Minus auf 3293,51 Punkten. Der Londoner "Footsie" baute dagegen seine Gewinne im Sog eines schwächeren Pfunds auf zuletzt 0,36 Prozent bei 7156,21 Zählern aus. Das Pfund fiel zum Dollar auf ein Tagestief bei knapp über 1,430 Dollar.

Die von Großbritanniens Premierministerin Theresa May erreichten Änderungen am Brexit-Abkommen räumen die Bedenken des britischen Generalstaatsanwalts nicht aus. Das geht aus einem Gutachten hervor, das am Dienstag in London veröffentlicht wurde.

Bei den mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker erreichten Zugeständnissen geht um die umstrittene irisch-nordirische Grenzfrage, die als wesentliches Hindernis für eine Zustimmung des britischen Parlaments zu Mays Brexit-Plan gilt. An diesem Dienstag soll das Unterhaus darüber abstimmen./ajx/mis