INDEX-FLASH: Erholung des EuroStoxx 50 geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 hat am Dienstag die Erholung vom Wochenanfang fortgesetzt.



Der Index stieg am Nachmittag um 1,18 Prozent auf 3248,32 Punkte, angetrieben von Kursgewinnen an der Wall Street nach starken Ergebnissen und höheren Gewinnzielen mehrerer großer US-Konzerne wie Johnson & Johnson und UnitedHealth .

Der EuroStoxx 50 hatte am Vortag zunächst die bisherige Schwäche im Börsenmonat Oktober fortgesetzt und war auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2016 gefallen. Anschließend hatte der Index dann wieder ins Plus gedreht./bek/he