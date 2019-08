INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx ziehen wieder an - Hoffnung auf Geldpolitik

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem sehr nervösen Marktumfeld haben sich am am Mittwochnachmittag der europäische Leitindex EuroStoxx 50 und das deutsche Börsenbarometer Dax rasch von zwischenzeitlichen Verlusten erholt.



Beide Indizes lagen zuletzt wieder jeweils rund 1 Prozent im Plus.

In den USA hatte der tonangebende Leitindex Dow Jones Industrial Verluste von rund 2 Prozent um etwa die Hälfte wettgemacht. Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets schrieb, die Anleger wägten derzeit ab zwischen den Belastungen durch den US-chinesischen Handelskonflikt und den Entlastungen durch die Geldpolitik. In Indien, Thailand, Neuseeland hätten gleich drei Zentralbanken in Asien die Zinsen teils stärker als erwartet gesenkt. Niedrigere Zinsen lassen Aktien gegenüber anderen Anlageformen wie Anleihen in einem günstigeren Licht erscheinen./la/fba