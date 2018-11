INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx wieder auf Talfahrt - Druck von den US-Börsen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/ (dpa-AFX) - Die weiter nachgebenden US-Börsen haben am Donnerstagnachmittag die Indizes in Europa wieder auf Talfahrt geschickt.



Der deutsche Leitindex Dax rutschte unter die Marke von 12 300 Punkten und damit auch unter sein Vortagestief. Zuletzt verbuchte er beim Stand von 11 292,82 Punkten ein Minus von 1,05 Prozent. Im frühen Handel hatte er noch kurzzeitig die Marke von 12 500 Punkten hinter sich gelassen.

Analog zum Dax verhielt sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der zuletzt um 1 Prozent auf 3173,24 Punkte nachgab.