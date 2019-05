INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx schaffen es mit US-Börsen ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Leitbörsen haben sich am Mittwoch nach schwankendem Verlauf am Nachmittag ins Plus abgesetzt.



Sowohl der Dax als auch der EuroStoxx schafften es im Zuge mit den ins Plus abgedrehten US-Börsen auf ein Tageshoch. Zuletzt legte das Frankfurter Kursbarometer Dax 0,80 Prozent auf 12 189,42 Punkte zu und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gewann 0,49 Prozent auf 3417,69 Punkte.

In New York schaffte es der Dow Jones Industrial nach zögerlichem Auftakt mit zuletzt 0,4 Prozent ins Plus. Er begab sich damit wie auch die europäischen Indexkollegen auf Erholungskurs, nachdem sie alle zuletzt unter den wieder aufgeflammten Sorgen um den Handelsstreit zwischen den USA und China gelitten hatten. Die Anleger wurden nun wieder etwas mutiger, bevor die Gespräche der beiden Nationen am Donnerstag weiter gehen sollen./tih/stk