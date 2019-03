INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx geben wegen Konjunktursorgen deutlich nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Neu aufgeflammte Konjunktursorgen haben am Donnerstagnachmittag das Bild am deutschen Aktienmarkt merklich getrübt.



Zuletzt büßte der deutsche Leitindex 0,86 Prozent auf 11 488,04 Punkte ein. Auch das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 fiel um knapp 0,7 Prozent.

In Erwartung von weiter sprudelndem Billiggeld in der Eurozone versuchte der Dax zwar erst den erneuten Ausbruch über die zuletzt umkämpfte Marke von 11 600 Punkten. Letztlich aber setzte sich am Markt die Sicht durch, dass eine gesenkte Konjunkturprognose der Europäischen Zentralbank (EZB) nichts Gutes für Aktien bedeutet.

"Auf den ersten Blick mag das alles positiv und kurssteigernd wirken, doch die Anleger sollten die Intention der EZB hinterfragen", warnte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners. Denn diese habe "offensichtlich erhebliche Bauchschmerzen, was die Entwicklung der Wirtschaft in der Eurozone angeht" und rechne wohl mit einer erheblichen Abkühlung.

Die Währungshüter der Eurozone gehen in diesem Jahr von einem wesentlich schwächeren Wirtschaftswachstum aus. Wie ihr Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt sagte, sei im laufenden Jahr mit einem Wachstum von 1,1 Prozent in der Eurozone zu rechnen. Bisher hatte die Schätzung 1,7 Prozent betragen. Auch ihre Inflationserwartungen senkte die Notenbank deutlich./tih/jha/