INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx geben Erholungsgewinne ab - Hohe Unsicherheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch in Erwartung eines schwachen US-Börsenstarts seine teils kräftigen Erholungsgewinne wieder komplett abgegeben.



Am frühen Nachmittag zeigte sich der deutsche Leitindex mit minus 0,2 Prozent bei 10 473,42 Punkten wieder schwächer. Der EuroStoxx 50 hielt sich mit 0,30 Prozent bei 2918,62 Punkten im Plus.

Das wichtigste US-Börsenbarometer, der Dow Jones Industrial , wird wieder mit kräftigen Verlusten erwartet. Am Vortag noch hatte er in einer Erholungsbewegung fast 5 Prozent zugelegt, allerdings nach einem panikartigen Ausverkauf am Montag. In Aussicht gestellte Maßnahmen der US-Regierung zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise hatten zur Erholung beigetragen.

Trotz aller Hoffnung auf steuerliche Stimuli sind die Abwärtsrisiken extrem hoch, sagte ein Marktstratege mit Blick auf die US-Börsen. Zum deutschen Markt ergänzte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets: "Der Dax bleibt weiter absturzgefährdet." Solange nicht klar sei, wann und wo die Ausbreitung des Virus ihren Höhepunkt findet, ließen sich die wirtschaftlichen Folgen bestenfalls erahnen. So lange sei auch die Börse weiter im Blindflug unterwegs./ck/jha/