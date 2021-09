INDEX-FLASH: Dax sinkt weiter - Charttechnik verheißt nichts Gutes

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Cocktail aus Inflationsangst, drohende geldpolitische Straffungen und einer ausgeprägten Schwäche im Technologiesektor hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag erheblich belastet.



Der Dax rutschte am frühen Nachmittag bis auf rund 15 362 Punkte ab und gab damit die Hälfte seiner Kursgewinne seit dem in der Vorwoche markierten Mai-Tief wieder ab. Zuletzt sank der Dax um 1,3 Prozent auf 15 365 Zähler.

Ein ähnliches Bild bot der europäische Leitindex, der EuroStoxx 50 , mit Verlusten von 1,8 Prozent, während der MDax der mittelgroßen deutschen Werte mit minus 1,9 Prozent auf sein Tief der Vorwoche zusteuerte./ajx/jha/