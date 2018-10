INDEX-FLASH: Dax setzt Erholung fort

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag im späten Handel die Kursgewinne ausgebaut.



Angetrieben vor allem von der Erholung der Technologiewerte in New York, legte der deutsche Leitindex knapp eine Stunde vor der Schlussglocke um ein knappes Prozent auf 11 287 Punkte zu. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 rückte derweil sogar um 2,5 Prozent vor.