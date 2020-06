Weitere Suchergebnisse zu "STOXX EU600 Banks":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt in Euphorie verfallen europäischen Anleger haben am Dienstag einen Dämpfer bekommen: In Frankfurt fiel der Dax um bis zu 2,5 Prozent auf 12 502 Punkte zurück und musste damit gut ein Viertel der Kursrally der vergangenen fünf Handelstage wieder abgeben.



Der Optimismus angesichts der Lockerungsmaßnahmen aus der Corona-Krise hatte ihn mit 12 913 Punkten bis auf rund 6,5 Prozent an sein Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten heran getrieben.

Der EuroStoxx 50 verliert am Dienstagvormittag bis zu 2 Prozent. Im europäischen Branchentableau gerieten dabei die zuletzt stark erholten Banken- und Autoaktien unter Druck. Der Stoxx Europe 600 Banks fiel um 4,8 Prozent und der Stoxx Europe 600 Automobiles knickte um 3,9 Prozent ein./ag/mis