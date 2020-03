INDEX-FLASH: Aussicht auf Konjunkturpaket in USA befeuert Börsen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein billionenschweres Konjunkturpaket in den USA gegen die Folgen der Corona-Krise hat am Dienstag die weltweiten Börsen befeuert.



Der Dax sprang knapp eine Stunde vor Handelsschluss um 8,7 Prozent nach oben und überwand die Marke von 9500 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone kletterte um 7,2 Prozent nach oben.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hält eine Einigung mit den Republikanern auf das billionenschwere Konjunkturpaket noch am Dienstag für möglich. "Ich glaube, es gibt echten Optimismus, dass wir in den nächsten Stunden etwas erreichen können", sagte Pelosi im Sender CNBC. In New York schnellte der Dow Jones Industrial daraufhin um 8 Prozent nach oben.

Am Vortag war bei einer Abstimmung im US-Senat die nötige Mehrheit für das Konjunkturpaket erneut nicht zustande gekommen. Die Aktienmärkte hatten darauf mit Verlusten reagiert./bek/he