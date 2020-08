INDEX-FLASH: Aussagen von US-Notenbank beeindrucken nur kurz

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstagnachmittag nicht nachhaltig auf die mit Spannung erwarteten, geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank (Fed) reagiert.



Der deutsche Leitindex Dax geriet zunächst zwar etwas unter Druck, drehte dann aber minimal ins Plus und lag zuletzt wieder 0,42 Prozent tiefer bei 13 135,02 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone schaffte es knapp nicht in die Gewinnzone und fiel zuletzt um 0,36 Prozent.

Die Fed machte zur Überraschung mancher Beobachter konkrete Details zu ihrem neuen geldpolitischen Rahmenwerk öffentlich. Wie die Federal Reserve mitteilte, soll sich ihr Inflationsziel künftig an Durchschnittswerten orientieren. Bisher stellt das Preisziel der Fed ein Punktziel dar, das sie möglichst exakt erreichen will.

"Jetzt ist es offiziell", kommentierte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank baden-Württemberg: "Die US-Notenbank passt ihr 2-Prozent-Inflationsziel dem Umstand an, dass dieses in den vergangenen Jahren meist unterschritten wurde, und präzisiert, dass die 2-Prozent-Marke nun als Durchschnitt im Zeitablauf gelten soll. Die Konsequenz ist, dass man für die kommenden Jahre im Zweifel auf eine Überschreitung des Zielwertes abzielen beziehungsweise diese mindestens tolerieren wird, um vergangene Zielverfehlungen auszugleichen." Und dies dürfte wiederum dazu führen, dass ein Ausstieg aus der derzeit ultra-lockeren Geldpolitik noch weiter auf die lange Bank geschoben werde, selbst wenn die US-Wirtschaft nach der Corona-Krise in einen stabilen und anhaltenden Aufschwung einschwenke./la/he