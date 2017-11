INC-finanzierte Studie untermauert, dass Nüsse helfen können, die Endothelfunktion zu verbessern

Reus und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -VIDEO ANSEHEN: https://youtu.be/RC1fWhM6G-0Die Forschung und das Wissen über die Auswirkungen desNussverzehrs auf die menschliche Gesundheit haben sich in den letztenJahren gesteigert. Alles deutet darauf hin, dass Nussverzehrmöglicherweise eine Schlüsselrolle bei der Prävention von chronischenKrankheiten, wie zum Beispiel Diabetes undHerz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD), spielt.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160111/320730LOGO )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/610164/INC_International_Nuts_and_Dried_Fruit_Council.jpg )Manche chronischen Krankheiten werden durch einen Zustandgeringfügiger Entzündung begleitet, der Einfluss auf die Progressionund die Entwicklung der Krankheit hat. Veränderungen diesesEntzündungszustands können über Biomarker für Entzündungen, z. B.C-reaktives Protein identifiziert werden. Endotheliale Dysfunktionsteht mit der Entwicklung von kardiovaskulären Erkrankungen inVerbindung. Diese neuere systematische Überprüfung und Meta-Analyse,die in der Zeitschrift BMJ Open veröffentlicht wurde, untersuchte dieWirkung des Nussverzehrs auf inflammatorische Biomarker und dieendotheliale Funktion[i].Sechsunddreißig Artikel, die 32 Studien beschreiben, waren indieser Untersuchung enthalten. In den Studien wurden Nüsse entwederin der vorgeschriebenen Dosis (18 bis 85 g/Tag) oder als Prozentsatzder Nahrungsenergie konsumiert, so dass die Menge von verabreichtenNüssen bei den Probanden unterschiedlich war.Die Studie ergab Hinweise auf günstige Auswirkungen auf dieströmungsvermittelte Dilatation, ein Maß für die endothelialeFunktion. Diese Erkenntnisse stimmen mit einer Untersuchung überein,die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit im Jahr2011 durchgeführt wurde, um Belege für diese gesundheitsbezogeneBehauptung zu finden: "Walnüsse tragen zur Verbesserung derElastizität von Blutgefäßen bei". Es mangelte dabei jedoch anübereinstimmenden Indizien auf inflammatorische Biomarker.Die Schlussfolgerung der Studie lautete, dass Nüsse innerhalbeines gesunden Ernährungsmusters möglicherweise günstige Auswirkungenauf die endotheliale Dysfunktion haben, die mitHerz-Kreislauf-Krankheiten verbunden ist."Diese Forschungsarbeit hilft, die Mechanismen zu identifizieren,durch welche Nusskonsum in Verbindung mit einer herzgesundenErnährung eventuell zu einem verringertenHerz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko beitragen kann. Sie fügt weiterewissenschaftliche Belege hinzu, die mit fortlaufender Forschungweiter ausgebaut werden", sagten Prof. Linda Tapsell und ihreKollegin Dr. Elizabeth Neale von der University of Wollongong(Australien), die beide Studienleiterinnen bei diesenForschungsarbeiten waren.Diese Studie wurde vom INC International Nut and Dried FruitCouncil (dem Internationalen Rat für Nüsse und Trockenobst)unterstützt.Über den International Nut & Dried Fruit CouncilZu den Mitgliedern von INC gehören mehr als 700 Unternehmen ausdem Nüsse- und Trockenobstsektor aus mehr als 70 Ländern. INC ist dieführende internationale Organisation für Nüsse und Trockenobst,Ernährung, Statistik, Lebensmittelsicherheit, internationaleStandards und Regelungen.i. Neale EP, et al., 2017. The effect of nut consumption onmarkers of inflammation and endothelial function: a systematic reviewand meta-analysis of randomised controlled trials. (dt. Die Wirkungdes Nussverzehrs auf Marker von Entzündungen und der endothelialenFunktion: eine systematische Überprüfung und Meta-Analyse vonrandomisierten kontrollierten Studien.) BMJ Open.Pressekontakt:Francisco Montoyacommunications@nutfruit.orgT +34-977-331-416Original-Content von: INC International Nut & Dried Fruits, übermittelt durch news aktuell