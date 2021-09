INCEPT erhält Baugenehmigung für nachhaltiges Neubauprojekt Kokoni One in Berlin-Pankow

Berlin (ots) -Die Genehmigung für den Neubau eines nachhaltigen Wohnquartiers in der Gravensteinstraße 47 im Norden Berlin-Pankows wurde erteilt. Bis 2024 realisiert die INCEPT GmbH, Teil der Berliner Ziegert Group, unter dem Namen "Kokoni One" 84 Doppel- und Reihenhäuser in Holzbauweise.Das Quartier wird in klimapositiver Holztafelbauweise umgesetzt, ein innovatives, fossilfreies Energiekonzept gewährleistet langfristige, ökologische Nachhaltigkeit. Geradlinige Architektur, flexible Grundrisse, unbedenkliche Baustoffe sowie vielfältige Gemeinschaftsflächen sorgen für individuelle und soziale Nachhaltigkeit.Kokoni One: Klimafreundliches Quartier in Holzbauweise in Berlin-PankowKokoni One wird nach Plänen der renommierten Spezialisten ZRS Architekten auf einem 23.000 qm großen Grundstück in Französisch Buchholz realisiert. Inspiriert von historischen Architektur-Konzepten wie der Gartenstadt, bilden die Doppel- und Reihenhäuser von Kokoni One ein einladendes, zukunftsweisendes Wohnquartier mit großzügigen Grünflächen samt Streuobstwiese sowie Gemeinschaftshaus und Spielplatz.Die 84 Einheiten bieten Wohnflächen von 95 bis 169 qm mit 3 bis 6,5 Zimmern. Die Grundrissgestaltung ist dabei flexibel und kann jederzeit unterschiedlichen Lebenssituationen angepasst werden. Die Holzbau-Konstruktion sowie die Echtholzfassaden, -fenster und -türen werden von der renommierten nordrhein-westfälischen Firma Terhalle gefertigt.Holz bietet als Baustoff viele Vorteile gegenüber dem konventionellen Bau mit Beton, da es unter anderem CO2 bindet, nachwächst, ressourcenschonend und recyclebar ist - und nicht zuletzt für ein gesundes Raumklima sorgt.Kokoni One: Einzigartiges Energiekonzept mit neutraler CO2-BilanzFür Kokoni One hat die INCEPT GmbH gemeinsam mit Expert:innen ein weltweit einzigartiges Energiekonzept entwickelt. Dieses zeichnet sich durch die Nutzung regenerativer Energien sowie die smarte Verknüpfung etablierter Technologien aus. Auf den Dächern der Häuser sind Photovoltaik-Ziegel installiert, die tagsüber Strom für das Quartier erzeugen, z.B. um das E-Auto aufzuladen. Wird mehr Energie als nötig erzeugt, wird diese in das Stromnetzt eingespeist. Heizwärme wird mittels Geothermie gewonnen."Mit Kokoni One treten wir den Beweis an, dass die Erwartungen an ein zeitgemäßes Zuhause und ökologische Nachhaltigkeit vereinbar sind. Wir setzen damit einen neuen Maßstab für die Immobilienentwicklung: klimapositiv im Bau, fossilfrei und quasi klimaneutral im Betrieb", betont Kyrill Radev, CEO der Ziegert Group.Als Effizienzhaus-55-Erneuerbare-Energien-Klasse (KfW 55 EE) wird die Finanzierung eines Kokoni One Hauses mit 26.250 Euro Zuschuss von der KfW-Bank gefördert.Die Fertigstellung des Projekts ist für 2024 geplant, die Umsetzung beginnt bereits im Frühjahr 2022. Erste Häuser werden voraussichtlich Anfang 2023 fertiggestellt sein. Die Kaufpreise für die Wohneinheiten von Kokoni One beginnen bei 6.155 Euro/qm. Der Vertrieb erfolgt ab Q3 2021 exklusiv über die Ziegert EverEstate GmbH.Kokoni ist eine Marke von INCEPT. Kokoni One ist das erste Projekt unter der neuen Marke, weitere Entwicklungen sind in Planung.Weitere Informationen unter: https://kokoni.de/Pressekontakt:Kaya Michaela MüssigZiegert Group HoldingZimmerstraße 16, D-10969 BerlinTel.: +49 30 880 353 194presse@ziegert-group.comOriginal-Content von: Ziegert Group GmbH, übermittelt durch news aktuell