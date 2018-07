IMV: Es wird immer turbulenter!

Weitere Suchergebnisse zu "Teranga Gold":

An der Heimatbörse Xetra Toronto notiert IMV per 23.07.2018 bei 6,4 CAD. IMV zählt zu "Biotechnologie".Unsere Analysten haben IMV nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der IMV als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu IMV vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 12 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 87,5 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 6,4 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

