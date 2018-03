IMSF-Zuversichtsbarometer: Deutsche sehen bei der Rente schwarz

Berlin (ots) - Männer haben weniger Zukunftssorgen als Frauen,junge Erwachsene blicken positiver in die die kommende Zeit alsÄltere und die Menschen im Osten sind skeptischer als die im Westen.Die Entwicklung der Rentenversicherung und die Situation der Umweltwerden besonders kritisch gesehen. Dagegen sehen die Befragten imBereich des Arbeitsmarkts und der Krankenversicherung besonderszuversichtlich in die Zukunft. Dies sind Ergebnisse desIMSF-Zukunftsbarometers, einer repräsentativen Umfrage bei 2048Personen von YouGov für die Initiative Markt- und Sozialforschungüber die persönlichen Erwartungen der Menschen in verschiedenenBereichen des öffentlichen Lebens.Die Frage nach der Zuversicht hinsichtlich der Sicherung desFriedens wird mit unterschiedlichem Alter sehr abweichendbeantwortet: Während bei den 18- bis 24-jährigen noch mehr als jederfünfte positiv in Zukunft blickt, ist bereits in der Altersgruppe ab35 aufwärts nur noch etwa jeder zehnte optimistisch. Auch im Bereichder politischen Stabilität und der inneren Sicherheit, wo etwa 60Prozent der Bevölkerung besorgt sind, schauen die jungen Erwachsenenmit knapp über 20 Prozent optimistischer in die Zukunft als ältereBevölkerungsgruppen. Die Flüchtlingssituation wird von 65 Prozent derDeutschen mit Sorge gesehen. Auch hier steigt der Prozentsatz derpessimistischen Menschen mit zunehmendem Alter.In der Situation am Arbeitsmarkt herrscht von allen Bereichen desöffentlichen Lebens am meisten Zuversicht: Etwas mehr als Viertel derBevölkerung sind zuversichtlich oder sehr zuversichtlich.Interessanterweise sind die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, demFlächenbundesland mit höchsten Arbeitslosenquote, deutlichoptimistischer: Hier schauen 35 Prozent positiv in die Zukunft. DieErwartungen in Baden-Württemberg, dem Land mit der geringstenErwerbslosenquote bundesweit, entsprechen dagegen dem bundesdeutschenDurchschnitt.Das Bildungswesen, von 55 Prozent der Deutschen pessimistischbeurteilt, schneidet ebenfalls bei den Jüngeren etwa zehnProzentpunkte besser ab als bei den Menschen ab 35 aufwärts. Zudemhat der Bildungsgrad einen großen Einfluss auf die Zuversicht imBereich des Bildungswesens: Während nur 42 Prozent der Menschen ohneSchulabschluss pessimistisch in die Zukunft blicken, sind es bei derGruppe der Menschen mit Abitur oder einem ähnlichen Abschluss 58Prozent.Dem Zustand der Krankenversicherung sieht über die Hälfte ohneSorge entgegen, die meisten Bürger haben keine Meinung oder erwartenkeine Änderung. Ähnlich sieht es bei der Situation der Medien aus.Auch hier machen sich die Deutschen keine großen Sorgen.Fast 60 Prozent tragen Sorge, ob in Zukunft ausreichend Wohnraumzur Verfügung steht. Wenig überraschend sind Haushalte mit geringeremEinkommen weniger zuversichtlich als Haushalte mit mehr Einkommen.Ebenso scheint die Republik zweigeteilt: Die nördlichen(Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen) und südlichen(Baden-Württemberg, Bayern) Bundesländer blicken um einigespessimistischer in die Zukunft als die Länder im Osten(Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen) und Westen(Saarland).70 Prozent der deutschen Bevölkerung sehen im Bereich derRentenversicherung besorgt in die Zukunft, nur neun Prozent derDeutschen ist bei diesem Thema zuversichtlich. Damit wird die Rentebesonders pessimistisch gesehen. In der Altersgruppe der 45- bis54-jährigen blicken fast 4 von 5 Deutschen sorgenvoll auf die Rente,gleiches gilt für Menschen, die nicht in Vollzeit erwerbstätig sind.Die Situation der Umwelt wird ebenfalls für sehr bedenklich gehalten.69 Prozent der Deutschen blicken, diesen Bereich des Lebensbetreffend, besorgt oder sehr besorgt in die Zukunft, während nuracht Prozent zuversichtlich sind.Studiensteckbrief:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2048 Personen zwischen dem 05.03.2018 und07.03.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Durchgeführt von YouGov Deutschland GmbH im Auftrag der InitiativeMarkt- und Sozialforschung. 