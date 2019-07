IMOCCI - Die erste Emoji Social Media App startet offiziell am World Emoji Day - ANHÄNGE

SöldenStuttgart (ots) - Für die erste Social Media App Tirols erfolgt offiziellheute, den 17.07. der Startschuss.Für die erste Social Media App Tirols erfolgt offiziell heute, den 17.07. derStartschuss. Seit 2014 feiern wir nämlich an diesem Tag den "World Emoji Day",da das Kalender-Emoji den 17. Juli zeigt.Die IMOCCI App baut auf den beliebten und aus Instagram, Twitter, etc. nichtmehr wegzudenkenden Emojis auf. Einzig mit diesen wird in der Map gepostet,geliked und kommentiert. Eine Sprachbarriere gibt es eigentlich nicht mehr.Dennoch lässt die ein oder andere Kombination etwas Interpretationsspielraumübrig.Dem Erfinder war es wichtig eine Social Media App zu entwickeln, die einfach,schlicht und ganz entspannt genutzt werden kann. Hasspostings, wie sie aufFacebook zu einem Problem wurden, oder Fake und überbordende Selbstdarstellung,wie sie auf Instagram gelebt werden, sollen in der IMOCCI App nicht vorkommen.Einfach 100% Spaß. - Marco Arnold, Erfinder der IMOCCI App.Zusätzlich zu den Standard Emojis kann man aus Emoji Packs wählen, welche nun inregelmäßigen Abständen erweitert werden.Zu erwähnen ist auch, dass die IMOCCI App wirklich nur die Daten speichert,welche für die Nutzung der App notwendig sind. Und sollte man die App nicht mehrnutzen wollen, kann man sein Profil ohne viel Aufwand löschen - einfach undsicher.IMOCCI App Jetzt downloaden (https://www.imocci.com)Kontakt:Gerne stehen wir bei Fragen und Anregungen viainfo@imocci.com zur Verfügung.Original-Content von: IMOCCI GmbH, übermittelt durch news aktuell