IMM Köln Trends 2017: Wohnen wird wieder kühner und verspielter / Zuhause als Nest in schwierigen Zeiten, Must haves: Barwagen, Deko-Gorilla, Spiegelmöbel (FOTO)

Garching-Hochbrück (ots) -Die Neuheiten der Münchner Möbelmarke Kare sind ein Plädoyer fürInteriors voller Mut und Lebenslust in schwierigen Zeiten.Schließlich soll das Nest in den eigenen vier Wänden Geborgenheit undSicherheit bieten, ein Fluchtpunkt vor der Alltagshektik sein - daist stilistisch erlaubt, was gefällt. Die "Möbelrebellen" spannen mitihren Wohnwelten den Bogen von schillernden Wohnideen unter dem Namen"Glam-Rock" über meditative, von der Sehnsucht nach der Naturerzählenden Möbel-Arrangements unter der Überschrift "Elements" biszu verspieltem Möbeldesign wie barocken Polstersesseln, die mitweißen Kaninchen bedruckt sind.Messing, Plüsch und ein Deko-Gorilla für das WohnzimmerDie ungebremste Lust an der Selbstinszenierung kommt in der neuenKare Wohnwelt "Glam-Rock" zum Ausdruck. Wohldosierter Glanz in Goldund Messing und diskreter Glamour à la Grand Hotel ist beimEinrichten nach den Jahren reduzierter Zurückhaltung in Grautönenwieder erlaubt. Der Wohntrend vereint Zitate des Möbeldesigns aus den50er bis 70er Jahren mit matt verspiegelten Konsolen und Sideboards,tiefen Samtsesseln, Retro-Sofas und Plexiglashockern mitKunstpelzbezug. Als Kontrapunkt dient kühne Dekoration auf demSideboard wie der sitzende Kunststoffgorilla "Jane", oder das bunteXXL-Papageien-Pärchen "Sissi and Franz".Der Barwagen ist 2017 Key-Piece aller TrendsetterAbsolut unverzichtbares Trendmöbel 2017: Ein Barwagen, der seingroßes Comeback feiert. Längst dient er nicht nur zum Servieren vonGetränken, sondern schafft noch in der kleinsten Ecke Platz zumDekorieren, zum Beispiel mit angesagten Deko-Objekten in Kaktus Form.Bergsee im BeistelltischDie Sehnsucht nach der Natur in den eigenen vier Wänden bleibt2017 ein wichtiger Trend. Kare setzt mit der Wohnwelt "Elements" raueNaturmaterialien in einen eleganten Kontext. "Elements" erinnert anarchaischen Landschaften, die Designer spielen mit derspannungsreichen Kombination von Holz mit Glas und Metall. So istbeim Beistelltisch "Fundy" ein "See" aus grünlichem Glas in dieMassivholzplatte eingelassen.Bei den "Vulkano" Möbeln ruhen amorph geformte, dunkleBruchsteinplatten auf rohen Eisenbeinen. Ein mächtiger, verwitterterWurzelstock dient als Basis für die Konsole "Roots". Massivholz Möbelbleiben ein wichtiges Thema. Hier verändert sich die Gestaltung:Wichtig sind harmonisch gerundete Kanten und von Hand gearbeiteteDetails wie dekorative Schnitzereien, die von alten Handwerkskünstenerzählen.Verspielte Wohnideen: Kaninchen-Sessel und Märchen-SpiegelWand-Spiegel wie aus dem Feenreich und humorvolle Kleinmöbel mittierischen Motiven bringen Verspieltheit und eine Prise Humornachhause. Wohndesign mit einem Augenzwinkern ist eines derMarkenzeichen von Kare. Auf dem Polsterbezug eines neo-barockenSessel grinst das weiße Kaninchen aus Alice im Wunderland, eineKatzenfigur mit dem Gesichtsausdruck der berühmten "Grumpy Cat" dientals Tischfuß, Kommoden aus der Serie "Fun Factory" bestehen auskunterbunt zusammengewürfelten Elementen. Kare stellt aus auf IMMKöln 2017 in Halle 07.1/B062-C063. www.kare.de.Accessoire des Jahres: KaktusWohnfarbe des Jahres: Grün in allen SchattierungenMaterialien des Jahres: Keramik und naturbelassenes HolzDeko-Objekte des Jahres: Neon-LeuchtschriftenMöbel des Jahres: Kuschelig-samtige Sofas und SesselErlaubt ist, was gefällt!