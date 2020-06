IMMOFINANZ AG Aktie: Temporärer Rückgang der Mieterlöse

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

IMMOFINANZ blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2019 mit sehr hohem Vermietungsgrad und top Mieterlösen zurück. Der Umsatz stieg um 9,8%. Die wachstumstreibende Sparte Mieterlöse hat ihren Umsatz um 18% gesteigert. Die Leerstandsquote war mit rund 5% in der Slowakei, Rumänien und Österreich am höchsten. Im Schnitt wurde eine ausgezeichnete Vermietungsquote von 96,8% erzielt. Die IMMOFINANZ erzielte ein hohes EBIT in Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



