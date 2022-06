IMMOFINANZ AG-Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Unterm Strich blieb jedoch ein Gewinn von 346 Mio €. Grund dafür war ein positives Bewertungsergebnis der Bestandsimmobilien. Strategisch fokussierte sich der Konzern auf die Expansion in Kroatien. Die Nachfrage nach Basisversorgung ist dort ungebrochen. Mit Investitionen in Höhe von 250 Mio € sollen in den nächsten 5 Jahren 20 neue Retail-Standorte entstehen. Ebenfalls sollen bis 2024 10 Retail-Parks in… Hier weiterlesen