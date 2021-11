IMFARR und SN Holding kaufen „Elementum“ München von Credit Suisse Asset Management

Finanztrends Video zu Silber



Wien/München (ots) -Weiteres großes Entwicklungsprojekt geht an die Family Offices aus Wien und der Schweiz.Ein Ensemble aus 67.000 m2 Büro, Geschäfts,- und Gastronomieflächen, 80x30 Metern Hügel,- und Waldlandschaft und Münchens höchster Laufstrecke – auf dem Dach des Gebäudes – entsteht mitten im Herz Münchens. Am 8.11.2021 haben IMFARR aus Wien und SN-Holding aus der Schweiz das Projekt „Elementum“ von Credit Suisse Asset Management gekauft.IMFARR und SN Holding planen auf dem Areal ein Investment von über 1 Milliarde Euro und werden das Projekt, das vom Büro „Herzog & De Meuron“ gebaut wird, wie geplant 2025 fertigstellen.Matthias Euler-Rolle, Kommunikationschef und Gesellschafter der IMFARR BeteiligungsgmbH: „Elementum ist ein Zukunftsprojekt, das heute bereits Realität ist. Arbeiten und Leben im Einklang mit den Bedürfnissen von Mensch und Natur. Von einer Laufstrecke am Dach, über Grünanlagen, E-Mobility Konzepten mit E-Ladestationen und Sharing Points für emissionsfreie Fahrzeuge, bis zur Vorzertifizierung mit LEED Gold, schaffen wir ein Gebäude im Zentrum Münchens, das ein optimales Umfeld für Mensch und Natur bietet.“Elementum kann sowohl als Multi-Tennant, als auch als Single Tennant Projekt umgesetzt werden. Der genehmigte Bau sieht vor, eine Gesamtfläche von bis zu 68.500 m2 BGF und die Schaffung von 300 Tiefgaragenplätzen, sowie 950 Fahrradabstellplätzen zu errichten. Genutzt wird das Gebäude für Büro, Gastronomie, Gewerbe und Konferenzbereiche .„Für die erfolgreiche Kooperation von IMFARR und SN Holding wird mit dem Kauf von „Elementum“ unser starkes Deutschland-Portfolio um ein weiteres, wichtiges Projekt erweitert. Nach dem Erwerb der Highlight Towers und zahlreicher, weiterer Flächen im Zentrum, sowie im Süden der Stadt, sind wir mit „Elementum“ voll und ganz in München angekommen“, so Euler-Rolle abschließend.Das Joint-Venture der beiden Familienunternehmen erwarb in den letzten Jahren bereits zahlreiche Landmarks deutscher Städte, wie den Silberturm und das Nestle Headquarter in Frankfurt, das Elements in Berlin, Omega Haus im Kaiserlei, den Gateway Tower in Düsseldorf oder den IBM Campus bei Stuttgart.Insgesamt stehen über 1 Million Quadratmeter in Deutschland im Besitz von IMFARR und SN Holding mit einem Projektvolumen von über 10 Milliarden Euro.Fotomaterial Elementum und weitere Projektinfos: https://elementum-munich.com/Pressekontakt:IMFARR BeteiligungsgmbHMatthias Euler-Rolle+43 664 884 61 600matthias.euler-rolle@imfarr.comOriginal-Content von: IMFARR Beteiligungs GmbH, übermittelt durch news aktuell