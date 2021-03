IMAX Aktie: Eröffnet vier neue Kinos in Shanghai!

Weitere Suchergebnisse zu "IMAX":

IMAX (NYSE:IMAX) hat Pläne zur Eröffnung von vier neuen Kinos in Shanghai bekannt gegeben.

Das Unternehmen arbeitet mit seiner Tochtergesellschaft IMAX China und der chinesischen Kinokette Broadway Theatre Company Limited bei der Entwicklung der neuen Spielstätten in Shanghais Stadtzentrum zusammen, einschließlich eines Standorts im One East, dem ersten von Brookfield Properties LP (NASDAQ:BPY) verwalteten und betriebenen Flaggschiffobjekt in Shanghai.



