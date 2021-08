IL MAKIAGE Erwirbt Führendes Computer Vision Startup Voyage81

New York (ots/PRNewswire) - Das technologiefokussierte Beauty-Unternehmen erweitert seine bestehenden Deep-Learning-Fähigkeiten um modernste Computer-Vision-Technologie und bringt sie auf das SmartphoneIL MAKIAGE, das am schnellsten wachsende Beauty-Unternehmen in den USA, gibt heute die Übernahme von Voyage81 bekannt, einem Deep-Tech-Startup für KI-basierte Bildgebung. Die Übernahme von Voyage81 durch IL MAKIAGE ermöglicht es dem Unternehmen, die patentierten hyperspektralen Bildgebungssysteme von Voyage81 zu nutzen und die maschinellen Lernfähigkeiten des Unternehmens weiter zu verbessern, um die Beauty- und Wellnessbranche zu erneuern und zu revolutionieren. Es bildet auch die Bühne für die geplanten neuen Markeneinführungen des Unternehmens in den Bereichen Beauty und Wellness. Die Übernahme ist die zweite Technologieübernahme des Unternehmens innerhalb der letzten 24 Monate.Voyage81 ist das erste und einzige Unternehmen weltweit, das eine patentierte Software entwickelt, die hyperspektrale Bildgebungsfunktionen auf Smartphones bringt. Die Software von Voyage81 extrahiert über 30 Kanäle hyperspektraler Informationen aus RGB-Bildern, die mit vorhandenen Smartphone-Kameras aufgenommen wurden. Zusätzlich zu seiner Vision-Software entwickelt Voyage81 derzeit gemeinsam mit einigen der größten Smartphone-Herstellern weltweit eine hardwarebasierte Lösung, die auf der hyperspektralen Software des Unternehmens aufbaut, um bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommene Fotos deutlich zu verbessern.Oran Holtzman, CEO von IL MAKIAGE, sagt: "In den letzten zwei Jahren haben wir nach computergestützten Bildgebungslösungen gesucht, die in den Bereichen Beauty und Wellness eingesetzt werden können, um unsere bestehenden KI-Fähigkeiten weiter zu verbessern. Ich habe Dutzende von Computer Vision Startups getroffen, konnte aber keine Technologie finden, die zu unserer Branche passt und stark genug war, um unsere Ziele zu erreichen. Die Einführung der patentierten Technologie und des außergewöhnlichen Teams von Voyage81 in unsere Technologie- und Datenwissenschaftsabteilungen ist ein GROSSER Gewinn für die Zukunft unseres Unternehmens, unserer User und der Branche insgesamt."Die Auswirkungen der Technologie von Voyage81 auf die Schönheits- und Wellnessbranche sind endlos. Die Software von Voyage81 ist in der Lage, Haut- und Haarmerkmale zu kartieren und zu analysieren, den Blutfluss im Gesicht zu erkennen und Melanin- und Hämoglobinkarten aus einem einfachen Smartphone-Kamerafoto zu erstellen. Die Technologie, kombiniert mit den aktuellen KI-Algorithmen von IL MAKIAGE, wird es ermöglichen, die persönlichen Smartphone-Kameras der User zu nutzen, um den Kunden von IL MAKIAGE und den zukünftigen digitalen Schönheits- und Wellness-Schwestermarken beispiellose Online-Matching-Funktionen zu bieten.Voyage81 wurde 2019 gegründet von CEO Niv Price, dem ehemaligen Leiter der Forschung und Entwicklung bei Unit 81, der elitärsten technologischen Einheit der IDF, Dr. Boaz Arad (CTO), ein Ph.D. in Computer Vision und wichtiger Meinungsführer im hyperspektralen Bereich, Dr. Rafi Gidron, ein israelischer High-Tech-Serienunternehmer, sowie Omer Shwartz (Software Lead), ein Ph .D. im Bereich Cyber-Sicherheit."Die technologischen Fortschritte für IL MAKIAGE sind immens." sagt Holtzman. "Die Software basierte, hyperspektrale Erweiterung, die nur ein herkömmliches Bild von jeder Smartphone-Kamera erfordert, wird sofort in die Customer Experience des Unternehmens integriert."Dr. Arad, Co-Founder und CTO von Voyage81, sagt: "Die Kombination der physikbasierten Algorithmen von Voyage81 mit dem bestehenden Data-Science-Team von IL MAKIAGE und die Nutzung der über einer Milliarde Datenpunkte und des beispiellosen täglichen eingehenden Datenflusses des Unternehmens wird unsere KI-Vision-Fähigkeiten weiter verbessern. Daher glaube ich fest daran, dass wir gemeinsam die nächste Grenze in der Beauty- und Wellnessindustrie überschreiten können - und einen technologischen Vorsprung schaffen, der kaum zu übertreffen sein wird."www.ilmakiage.com - www.voyage81.comPressekontakt:FakePR // Clare Langhammer // ilmakiage@fakepr.de, +49-(0)-30-4000-6540Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1592859/Il_Makiage.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1339937/Il_Makiage_Logo.jpgOriginal-Content von: IL MAKIAGE, übermittelt durch news aktuell