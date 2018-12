ILO-Bericht schätzt Zahl der Wanderarbeiter weltweit

GENF (dpa-AFX) - Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) stellt am Mittwoch in Genf einen Bericht über Wanderarbeiter weltweit vor.



Die Zahl der Menschen, die in anderen Ländern arbeiten, lag vor fünf Jahren bei etwa 150 Millionen, dürfte aber deutlich gestiegen sein. Die Organisation der Vereinten Nationen (UN) untersucht unter anderem, in welchen Weltregionen die meisten Migranten leben und welchen Anteil sie an der arbeitenden Bevölkerung in den Gastländern ausmachen. Im Rahmen der UN-Familie ist es Aufgabe der ILO, soziale Gerechtigkeit und Rechte von Arbeitnehmern zu fördern./oe/DP/jha