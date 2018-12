ILF setzt mit neuer Geschäftsführung auf Kontinuität / Tobias Walk und Fred Wendt an die Spitze des weltweit tätigen Ingenieurunternehmens berufen

München (ots) - Wechsel an der Spitze von ILF Beratende IngenieurGmbH Deutschland: Mit sofortiger Wirkung übernehmen Tobias Walk (47)und Fred Wendt (48) die Geschäftsführung des weltweit tätigenIngenieurunternehmens, und folgen damit Dr.-Ing. Stefan Bürkle undStefan Beck. Damit setzt ILF auf Kontinuität, denn die beiden neuenGeschäftsführer sind seit vielen Jahren - Walk 21 Jahre und Wendt 16Jahre - in verschiedenen Positionen für das Unternehmen tätig."Mit dieser Personalentscheidung setzen wir ein Signal fürBeständigkeit, nach innen und außen", betont Bernard Lässer,Executive Vice President der ILF Gruppe im Namen der Gesellschafter.Adolf Feizlmayr, einer der beiden Gründer und heuteAufsichtsratsvorsitzender der ILF, fügt hinzu: "Wir freuen uns, dassTobias Walk und Fred Wendt die Herausforderung annehmen. Der StandortDeutschland fordert ein hohes Kompetenzniveau, um wettbewerbsfähigbleiben zu können. Dabei heißt Kompetenz nicht nur Kreativität undfachliches Können, sondern auch exzellentes Projektmanagement undEffizienz in der Bearbeitung. Mit unserer neuen Geschäftsführung sindwir hier bestens aufgestellt."Die neuen Geschäftsführer haben vor allem mit ihren Schwerpunktenin den Geschäftsfeldern Oil & Gas, Tobias Walk, und Energie, FredWendt in verschiedenen Ländern Erfahrungen bei der Umsetzung vonstrategischen Großprojekten gesammelt. "Die ILF steht seitJahrzehnten für Motivation, Begeisterung sowie kundenorientierteLösungen und ich freue mich auf eine spannende Zukunft in neuerPosition", erklärt Tobias Walk. "Dabei setzen wir in Zukunft nochstärker auf Wachstum über die regionalen Märkte. Unsere Kundenwünschen sich Präsenz vor Ort und dem wollen wir noch mehr als bisherRechnung tragen", so Fred Wendt.Die ILF Gruppe blickt auf eine mehr als 50-jährige erfolgreicheFirmengeschichte zurück und ist in den Geschäftsfeldern Öl & Gas,Energie & Klimaschutz, Wasser & Umwelt sowie Verkehr & Bauwerketätig. In all diesen Feldern bearbeitet sie mit rund 2.000Mitarbeitern in mehr als 40 Niederlassungen weltweit anspruchsvolleProjekte in über 150 Ländern. Zu den aktuellen Projekten von ILFBeratende Ingenieur GmbH Deutschland gehören beispielsweise NordStream 2, zwei Unterwasserleitungen durch die Ostsee einschließlichOnshore-Anlagen in Russland und Deutschland, Nigeria-Marocco GasPipeline, transafrikanische Pipeline mit 5.500 Kilometer Länge,SuedLink, Erdkabel Stromtrasse zwischen Nord- und Süddeutschland,Hybrid-Photovoltaikprojekt im Senegal, Photovoltaikkraftwerk inJordanien und das Wasserstoffspeichersystem Wattens, ein Prototyp fürmobile Energiespeicher auf Basis von Methanol.Zum Unternehmen:ILF ist ein international renommiertes Ingenieur- undBeratungsunternehmen mit weltweit mehr als 40 Bürostandorten. Seitmehr als 50 Jahren unterstützt ILF bei der Realisierung bedeutenderIndustrie- und Infrastrukturprojekte. Rund 2.000 Mitarbeiterentwickeln und realisieren international Projektlösungen für Kundenin den Geschäftsbereichen Öl, Gas & Industrie, Energie & Klimaschutz,Wasser & Umwelt sowie Verkehr & Bauwerke. Die ILF-Firmen sind nachISO 9001 zertifiziert und zählen zu den führendenIngenieurunternehmen weltweit.Pressekontakt:wordstatt GmbHDagmar MetzgerTel. 089/3577579-0Fax: 089/3577579-9e-mail: info@wordstatt.deOriginal-Content von: ILF Beratende Ingenieure GmbH, übermittelt durch news aktuell