ILC Dover übernimmt Solo Containment, einen führenden britischen Anbieter von Produkten für die pharmazeutische und biopharmazeutische Herstellung

Frederica, Delaware (ots/PRNewswire) - ILC Dover, Inc. ("ILC Dover" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von flexiblen Einweglösungen für die pharmazeutische und biopharmazeutische Fertigung, gab heute die Übernahme von Solo Containment, Ltd. ("Solo") bekannt, einem Spezialisten für die Herstellung von flexiblen Folienisolatoren mit Sitz in Großbritannien. Die Übernahme stärkt das globale pharmazeutische und biopharmazeutische Geschäft von ILC Dover und erweitert seine High-Containment- und Powder-Transfer-Lösungen unter anderem um aseptische flexible Isolatoren.Solo unterstützt den Life-Sciences-Markt seit 2011 und stellt Kunden in Europa, Nordamerika, Asien und Australien fortschrittliche flexible Folien-Containment-Lösungen bereit. Solos Flaggschiffprodukte umfassen flexible Folien-Containment-Isolatoren. Sie zielen dabei auf HPAPI-Nischenanwendungen für die pharmazeutische Verarbeitung ab und beinhalten zahlreiche maßgeschneiderte Plattformen. Solo hat im Bereich aseptischer Einwegisolatoren unter Einsatz von unidirektionalen hochvolumigen Luftströmen Pionierarbeit geleistet. Heute basieren alle Produkte von Solo auf Einwegplattformen, einem Designprinzip, das sich direkt an die führende Stellung von ILC Dover bei flexiblen Einweg-Pulverlösungen für High-Containment-Lösungen anschließt. Die kombinierten Fähigkeiten von ILC Dover und Solo werden es pharmazeutischen und biopharmazeutischen Herstellern ermöglichen, kostspielige Reinigungsprozesse weiter zu eliminieren und maximale Produktivität und Sicherheit ohne Einbußen bei der Zuverlässigkeit zu erreichen.Die Marken von ILC Dover, zu denen DoverPac®, EZ BioPac® und ArmorFlex® zählen, werden nun durch eine Reihe von Betriebsplattformen für HPAPI-Containment and aseptische Isolatoren sowie branchenführende Marken von Solo - darunter soloASEPTIC, soloLAB, soloFLEX, soloVERSO und soloADC - ergänzt. Die Übernahme beschert ILC Dover zudem ein Center of Excellence in Europa, sodass es Kunden in dieser Region noch größere Unterstützung und Reaktionsfähigkeit bieten kann."ILC Dover freut sich, diese spannende Neuigkeit veröffentlichen zu können. Solo Containment ist ein innovatives Unternehmen, das die Grenzen im Bereich Containment verschoben hat und im Einklang mit unserer Verpflichtung zu kundenorientierten Einweglösungen und dem erheblichen Wert, den sie der Branche bringen, steht", so Fran DiNuzzo, President und CEO von ILC Dover. "Wir haben mit den Einweglösungen für unsere Pharma- und Biopharma-Kunden unglaubliche Erfolge verzeichnet und sind zuversichtlich, dass Solo der richtige Partner ist, um auf diesem Erfolg aufzubauen. Wir freuen uns darauf, die Erfolgsbilanz und den Ruf von Solo für Innovation und Kundenorientierung zu erweitern.""Die Partnerschaft mit ILC Dover ist für Solo ein spannender Schritt in Richtung kontinuierlicher Investitionen in Innovation", erklärte Martyn Ryder, der Gründer von Solo, der im Unternehmen bleiben wird. "ILC Dover teil unsere Vision einer Zukunft mit flexiblen Containment-Lösungen und wir freuen uns darauf, unseren Kunden auf der ganzen Welt erstklassige Leistungen und enormen Produktwert zu liefern."Das ist die erste Übernahme von ILC Dover seit Bekanntgabe einer Partnerschaft Anfang des Jahres mit dem in New York ansässigen New Mountain Capital, einem führenden wachstumsorientierten Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 28 Milliarden US-Dollar. Andre Moura, Managing Director bei New Mountain und Vorstandsvorsitzender bei ILC Dover, äußerste sich zur Übernahme: "New Mountain freut sich, Solo Containment als Teil von ILC Dover begrüßen zu dürfen. Wir sehen in dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen erhebliche Vorteile für Kunden. Solo ist ein wichtiger Schritt im Zuge der Umsetzung der Wachstumsstrategie von ILC Dover in Partnerschaft mit New Mountain Capital."Über ILC DoverILC Dover ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Entwicklung und Produktion von technischen flexiblen Schutzlösungen für die pharmazeutische und biopharmazeutische Industrie, Hochwasserschutz, Personenschutz, Großverpackungen und die Luft- und Raumfahrt. Unsere Kunden bezeugen unser unermüdliches Engagement für hochwertige Produkte, fortschrittliche Technologie und reaktionsschnelle Dienstleistungen, während unsere visionären Lösungen seit 1947 die Effizienz verbessern und zugleich Menschen, Produkte und Infrastruktur unter gefährlichen Bedingungen durch flexible Schutzlösungen absichern. Weitere Informationen über ILC Dover sind unter ilcdover.com zu finden.Über New Mountain CapitalNew Mountain Capital ist ein in New York ansässiges Investmentunternehmen, das den Schwerpunkt auf Geschäftsentwicklung und Wachstum - statt auf Verschuldung - legt, während es einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Unternehmen verwaltet derzeit Private-Equity-, öffentliche Aktien- und Kreditfonds mit einem verwalteten Vermögen von über 28 Milliarden US-Dollar.New Mountain Capital sucht die seiner Ansicht nach qualitativ hochwertigsten Wachstumsführer in sorgfältig ausgewählten Industriesektoren und arbeitet zur Entwicklung des Unternehmenswerts dann eng mit dem Management zusammen. 