ILA aktuell - 27. April 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Die vollständige Pressemitteilung der ILA finden Sie hier:www.ila-berlin.de/de/mediaSoldaten zum AnfassenDie Bundeswehr präsentiert sich in all Ihren Facetten: Über 40Luftfahrzeuge stehen am Boden zur Besichtigung bereit...Mit dem Maulwurf HP3 unter die MarsoberflächeAm 5. Mai 2018 startet die InSight-Landeeinheit, nur ein halbes Jahrspäter wird sie auf der Marsoberfläche aufsetzen...Deutsch-französische Verteidigungsprojekte"Die ILA hält auch in diesem Jahr was sie verspricht", sagte dieBundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, bei ihremBesuch am Donnerstag...ILA CareerCenter eröffnetDie größte Jobmesse für Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten in derLuft- und Raumfahrt in Deutschland, das ILA CareerCenter, hat amFreitag auf der ILA Berlin 2018 ihre Tore geöffnet...Die Zeit drängt für Drohnenregeln im LuftraumOhne den Einsatz von Transportdrohnen, so genannten Liefercoptern,wird es extrem schwer werden, urbanes Leben vernünftig zuorganisieren...Lufthansa-Jumbo landet am Sonnabend auf der ILADie Lufthansa fliegt am Sonnabend mit der neuesten Version derlegendären Boeing 747 auf die ILA...F-35-Pilot "Dojo" Olson: "Ein Flugzeug für Entscheider"Hauptmann Andrew "Dojo" Olson von der 56. Fighter Wing, eines an derLuke Air Force Base in Arizona stationierten Geschwaders der US AirForce, war rund 1.000 Flugstunden Pilot des Kampfflugzeuges F-15E...Skysense: Innovatives Ladesystem für Drohnenakkus auf der ILAIm Rahmen des Future Lab Forum präsentiert auf der ILA 2018 dasAirbus Bizlab Startup Skysense seine innovative Infrastruktur zumAufladen von Drohnen-Akkus...Schturmowik wieder am Himmel über BerlinMit rund 36.000 gebauten Exemplaren war das Erdkampfflugzeug("Schturmowik") Iljuschin Il-2 eines der meistgebauten Flugzeuge derWelt und in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges im BerlinerLuftraum allgegenwärtig...A400M: der viermotorige europäische MilitärtransporterDer Airbus A400M, der am Donnerstag die VerteidigungsministerinnenUrsula von der Leyen (Deutschland) und Florence Parly (Frankreich)auf der ILA landeten, ist eine viermotorige strategische undtaktische Transportmaschine...Auf Elfenflügeln gleiten mit dem Motorsegler RS10 "elfin"Die REINERSTEMME.aero GmbH (RS.aero) entwickelt derzeit mit der"elfin" RS10 ein interessantes elektrisches Hybrid-Sportflugzeug der20 m FAI Doppelsitzerklasse...Sicher über der ILA "fliegen" - AirEmotion macht's möglichEine einzigartige Publikumsattraktion ermöglicht es Besuchern der ILAin diesem Jahr, sich von einem Vogelflug-ähnlichen Erlebnisverzaubern zu lassen...N3 auf Expansionskurs und erstmals auf der ILAN3 Overhaul Services, das Gemeinschaftsunternehmen von LufthansaTechnik und Rolls-Royce für die Instandhaltung und Reparatur vonTrent-Triebwerken, ist erstmals mit einem eigenen Stand auf der ILAvertreten...Lockheed Martin und Rheinmetall bieten CH-53K anDer neue Schwerlasthubschrauber Sikorsky CH-53K gibt auf der ILA 2018sein viel beachtetes internationales Debut. "Das ist der stärksteHubschrauber, der je in den USA gebaut wurde", betont SikorskyPresident Dan Schultz auf dem ILA Media Briefing...ESA und Arianespace setzen Zusammenarbeit fortMit einem neuen Rahmenvertrag hat sich die EuropäischeWeltraumagentur ESA auf die weitere Zusammenarbeit mit demLaunch-Dienstleister Arianespace festgelegt...US-Luftstreitkräfte stark auf der ILA Auf der ILABerlin präsentieren sich die US-Luftstreitkräfte mit einer besondersgroßen Zahl an Fluggeräten...Franke Industrie übernimmt Ammatec GmbHDie Schweizer Franke Industrie AG als Zulieferer vonHeissgaspfadteilen für Gasturbinen und Triebwerke hat vor wenigenTagen die deutsche Ammatec GmbH in Ampfing übernommen, die sich...