ILA aktuell - 26. April 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Die vollständige Pressemitteilung der ILA finden Sie hier:www.ila-berlin.de/de/mediaEnger Schulterschluss: deutsch-französische ZusammenarbeitGemeinsam wollen die beiden Verteidigungsministerinnen Ursula von derLeyen (Deutschland) und Florence Parly (Frankreich) auf der ILA 2018deutsche und französische Waffensysteme besichtigen und dabei auchGespräche mit Angehörigen beider Streitkräfte führen...DLR-Forschungsflüge mit revolutionärem SeitenleitwerkDas Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) führt von Aprilbis Mai 2018 Flugversuche mit einem am DLR-Forschungsflugzeug A320ATRA umgebauten Seitenleitwerk durch...jetlite gegen Jetlag: Topmodel Toni Garrn ist CO-FounderToni Garrn ist ganz offen: "Ich sehe schrecklich aus, wenn ichJetlag habe." Sollte das den Tatsachen entsprechen, kann es sichäußerst negativ auf die Bilanz eines Supermodels, wie Garrn einesist, auswirken. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil sie alsVielfliegerin unter den Unstimmigkeiten von Biorhythmus und Zeitzonenleidet, ist sie als Mitgründerin in das Startup jetliteeingestiegen...Lebende Legende auf der ILA: Sergei I. SikorskySein Vater Igor hatte drei Karrieren: In der Zarenzeit machte ersich einen Namen als Konstrukteur des weltweit ersten Großflugzeugs"Le Grand", ehe er vor der Revolution in die USA emigrierte...Airbus und Dassault kooperieren bei neuem KampfflugzeugAirbus und Dassault Aviation haben beschlossen, ihre Kräfte zubündeln und gemeinsam Europas zukünftiges Luftkampfsystem...CSeries von Bombardier erstmals auf der ILANachdem sich Airbus auf die Übernahme eines Mehrheitsanteils ander CSeries von Bombardier beteiligt, gibt ein Jet aus der jüngstenFlugzeugfamilie des kanadischen Herstellers sein ILA-Debüt...Lockheed Martin bietet F-35A für Deutsche Luftwaffe an"Wie haben am Dienstag vor Beginn der ILA auf die Anfrage durchdas Bundesverteidigungsministerium unser Angebot abgegeben", sagteJack Crisler, Vice President F-35 Business Development and StrategyIntegration...Das intelligente Triebwerk repariert sich selbstFlugzeugtriebwerke werden dank der zunehmenden Digitalisierungimmer schlauer...Messepremiere des BLADE-Fluglabors von Airbus auf der ILASein Messedebut gibt BLADE, das fliegende Labor von Airbus, aufder ILA 2018 in Berlin...Boeing sieht Bedarf für 41.030 Flugzeuge und zwei Millionen JobsDer weltweite Luftverkehr boomt. Täglich werden rund um den Globusrund zehn Millionen Passagiere befördert und das, obwohl nur 18Prozent der Weltbevölkerung überhaupt schon einmal geflogen sind...ArianeGroup zum ersten Mal unter eigenem NamenEin vollständig automatisiertes Sprayverfahren zur thermischenIsolation von Raketen ist eines der Highlights der ILA-Präsenz derArianeGroup...Ein roter Faden zu den Horizonten"Wir alle sind Astronauten auf dem Mutterschiff Erde!" Mit diesemSatz beantwortete Hans Schlegel die Frage, was ein Raumfahrer...Japan präsentiert Hochtechnologie für maritime AufklärungATLA (Acquisition, Technology Logistics Agency) ist eine imHerbst 2015 gegründete Behörde innerhalb des japanischenVerteidigungsministeriums...Lockheed Martin F-35 - Mehrzweck-Kampfjet der neuesten GenerationDie auf der ILA erstmals gezeigte und von der US-Firma LockheedMartin gebaute F-35 Lightning II ist ein multifunktionaler...MBDA - "Airbus unter den Raketen"Integrierte Luftverteidigung, europäische Rüstungsprogramme undneue Technologien bilden den Schwerpunkt der Präsentation von MBDAMissile Systems...Innovationspreise der Deutschen Luftfahrt auf der ILA verliehenIm Future Lab der ILA 2018 sind am Mittwoch die Innovationspreiseder Deutschen Luftfahrt verliehen worden...Erster Berliner Aviation Summit setzt auf TechnologieZum Auftakt der ILA Berlin 2018 haben Spitzenvertreter derglobalen Luftfahrt ein deutliches Zeichen für die neue Ausrichtungder Messe gesetzt...Altmaier sagt gezielte Investitionen zuBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat nachhaltige gezielteInvestitionen in Zukunftstechnologien zugesagt...ISC: Nayak-Röder Gruppe auf Erfolgskurs"Der Bedarf an Maintenance-Dienstleistungen in der Luftfahrt istein Wachstumsmarkt", betont Jörg Erdmann, Executive Board Member derRöder Präszision GmbH...